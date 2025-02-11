РБК: российские магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на Wildberries и Ozon

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на низкую стоимость электроники на маркетплейсах.
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