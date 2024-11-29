Посольство США в РФ подтвердило контакты с российской стороной о судьбе заключенных

Россия и США продолжают двусторонние контакты, посвященные обсуждению дальнейшей судьбы граждан каждого из государств, находящихся в тюрьме второго государства, сообщили в американском посольстве в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии