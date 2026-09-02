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МИД России назвал вероятность передачи Курил Японии нулевой

МИД России назвал вероятность передачи Курил Японии нулевой

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что статус Курильских островов решен и закрыт, вероятность изменений он назвал нулевой.

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