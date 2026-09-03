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Газета.ру

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"Садовод" намерен стать крупнейшей В2В-площадкой страны

"Садовод" намерен стать крупнейшей В2В-площадкой страны

Многофункциональный комплекс «Садовод» сообщил о запуске нового формата отраслевых экспо-фестивалей. Первый проект стартует 5 сентября, продлится весь месяц и будет посвящен товарам для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма, рассказали в комплексе.

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