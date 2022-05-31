Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Опять завозить, а может все таки займемся собственным производством, а не закупками или хотя бы открытием заводов про...В России появятся...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под сучьей кличкой:  "Авто - Мото - Новости"- ублюдок,умышленно исказил суть проблемы.Ублюдки они жадные,за ко...В России решили н...
  • Герасим
    Забавно, что те же японцы из сузуки не стали борщить с ценниками и подняли цены всего лишь на 20 000руб. Получается п...Две японские марк...

Альтернатива великим: быстрые машины не из Германии

Альтернатива великим: быстрые машины не из Германии

Скорость — идея фикс автопроизводителей из Германии на протяжении века. Они знают всё о том, как буднично прошивать стену воздуха в темпе взлетающего самолета или ускоряться вопреки возможностям человеческого организма и сцепным свойствам шин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх