Альтернатива великим: быстрые машины не из Германии

Скорость — идея фикс автопроизводителей из Германии на протяжении века. Они знают всё о том, как буднично прошивать стену воздуха в темпе взлетающего самолета или ускоряться вопреки возможностям человеческого организма и сцепным свойствам шин.
Скорость — идея фикс автопроизводителей из Германии на протяжении века. Они знают всё о том, как буднично прошивать стену воздуха в темпе взлетающего самолета или ускоряться вопреки возможностям человеческого организма и сцепным свойствам шин.
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