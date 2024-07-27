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Чем на самом деле являются светящиеся объекты над Юпитером

Чем на самом деле являются светящиеся объекты над Юпитером

Чем на самом деле являются светящиеся объекты над Юпитером Ольга ВайленкоАстрономы обнаружили нечто неожиданное при очередном исследовании атмосферы Юпитера с помощью инфракрасной обсерватории James Webb.

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