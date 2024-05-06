Софийский собор, Кремль, Рюриково городище: Великий Новгород покажет тебе свои сокровища!

Хотите прокатиться по «Пути из варяг в греки»? Тогда отправляйтесь в Великий Новгород – город, где история оживает! Когда-то мощный торговый центр и столица процветающей республики, сегодня он привлекает посетителей своей самобытностью и неповторимой атмосферой.
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