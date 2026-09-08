Товарооборот России и Китая за восемь месяцев вырос на 28,4%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-август 2026 года вырос на 28,4% и составил 185,047 млрд долларов.
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