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Аргументы и Факты

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Российские космонавты в День Победы провели «Бессмертный полк» на МКС

Российские космонавты в День Победы провели «Бессмертный полк» на МКС

Космонавты «Роскосмоса», находящиеся на Международной космической станции, провели собственную акцию памяти, приуроченную ко Дню Победы, почтив подвиг своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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