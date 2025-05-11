Российские космонавты в День Победы провели «Бессмертный полк» на МКС

Космонавты «Роскосмоса», находящиеся на Международной космической станции, провели собственную акцию памяти, приуроченную ко Дню Победы, почтив подвиг своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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