Уполномоченный Республики Адыгея принял участие в заседание комитета Государственного Совета-Хасэ по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления

9 ноября 2023 года состоялось заседание комитета Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии