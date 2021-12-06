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Председатель СК России поручил оперативно завершить расследование уголовного дела о преступлении насильственного характера, совершенного в отношении 16-летней девушки

Председатель СК России поручил оперативно завершить расследование уголовного дела о преступлении насильственного характера, совершенного в отношении 16-летней девушки

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России  в кратчайшие сроки завершить расследование  уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности, совершенном в отношении 16-летней девушки.

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