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Пётр Толстой - французам на их же ТВ: "И на какое поле вас понесло?"

Пётр Толстой - французам на их же ТВ: "И на какое поле вас понесло?"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой выступил в эфире французского телеканала BFMTV. Среди прочего он напомнил, что на Западе почему-то считают, что "русских легко разбить на поле".

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