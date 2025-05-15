МЧС России апробирован проактивный режим госуслуг по назначению выплаты

Государственная услуга оказывается автоматически, без дополнительных действий со стороны граждан.«Теперь гражданам возможно в проактивном режиме получить государственную услугу по назначению выплаты единовременной материальной помощи при нарушении условий их жизнедеятельности в результате чрезвычайных ситуаций.