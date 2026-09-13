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Газета.ру

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Депутат Рады Дмитрук призвал Киев искать любые способы для завершения конфликта

Депутат Рады Дмитрук призвал Киев искать любые способы для завершения конфликта

Депутат Рады Артем Дмитрук призвал власти Украины искать любые способы для завершения конфликта. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

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