Бланка Гарсия Ореа раскрыла продукты, ухудшающие сон

Врач Бланка Гарсия Ореа предупредила об отрицательном влиянии некоторых продуктов на качество сна. Она рекомендует отказаться от кофе, шоколада и острой пищи на ночь, которые мешают сну, а также избегать алкоголя и ультрапереработанной еды.
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