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Царьград

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Бланка Гарсия Ореа раскрыла продукты, ухудшающие сон

Бланка Гарсия Ореа раскрыла продукты, ухудшающие сон

Врач Бланка Гарсия Ореа предупредила об отрицательном влиянии некоторых продуктов на качество сна. Она рекомендует отказаться от кофе, шоколада и острой пищи на ночь, которые мешают сну, а также избегать алкоголя и ультрапереработанной еды.

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