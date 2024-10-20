Лейлы Фазлеевой поздравила всех отцов республики с праздником

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поздравила всех отцов республики с праздником. Она подчеркнула важность роли отца в жизни каждого человека, отмечая его поддержку, мудрость и силу, которые он приносит в трудные времена.
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