В Музее Победы на мемориальную стену добавили новые имена героев — участников СВО

В Музее Победы 24 февраля на Мемориальной стене Героев Российской Федерации, расположенной рядом с экспозицией «Zаветам Vерны», состоялось торжественное открытие новых имен участников специальной военной операции.
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