Монография Прагматическая аналитика: исследование, объединяющее конференции и форумы в области аналитики

Монография «Прагматическая аналитика» подготовлена при содействии экспертов ГК ПМСОФТ по материалам конференций, проводимых Ассоциацией «Аналитика в 2017-2022 годах, а также Первого евразийского аналитического форума 2019 года и Второго евразийского аналитического форума 2021 года.
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