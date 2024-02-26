Монография Прагматическая аналитика: исследование, объединяющее конференции и форумы в области аналитики

Монография «Прагматическая аналитика» подготовлена при содействии экспертов ГК ПМСОФТ по материалам конференций, проводимых Ассоциацией «Аналитика в 2017-2022 годах, а также Первого евразийского аналитического форума 2019 года и Второго евразийского аналитического форума 2021 года.