Стало известно, какие российские звезды финансово помогли жителям Курской области

УВАЖАЮ И Яну Поплавскую, и Диму Билана, и Шамана. Крепкого здоровья им и всего хорошего. СПАСИБО!!!!

ТБ

Татьяна Бутова

Да уж не густо. Единицы. Не стыдно остальным, получающим огромные деньги от каналов ТВ? Где Лорек? Почему СВУ можно помогать, а зарабатывать в России? А Лолита и др. звездуны? А, видно не хватаем самим, поэтому уже и голыми совсем ходят. Впору им начать помогать нужно.