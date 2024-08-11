Российские знаменитости, включая певцов и актеров, проявляют инициативу и направляют финансовую помощь жителям Курской области, а также призывают своих подписчиков принять участие в сборе средств.
Стало известно, какие российские звезды финансово помогли жителям Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
УВАЖАЮ И Яну Поплавскую, и Диму Билана, и Шамана. Крепкого здоровья им и всего хорошего. СПАСИБО!!!!
Ответить
14 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Да уж не густо. Единицы. Не стыдно остальным, получающим огромные деньги от каналов ТВ? Где Лорек? Почему СВУ можно помогать, а зарабатывать в России? А Лолита и др. звездуны? А, видно не хватаем самим, поэтому уже и голыми совсем ходят. Впору им начать помогать нужно.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии