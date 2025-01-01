С 1 января будут проиндексированы зарплаты бюджетников и пенсии

Заработные платы сотрудников бюджетной сферы– врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры, отдельных категорий госслужащих – с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 13,2 процента.
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