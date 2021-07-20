Аналитик «БКС Мир инвестиций»: Инвесторы попытаются выкупить подешевевшие активы

Инвесторы на фондовых рынках могут сегодня предпринять попытку выкупить часть подешевевших активов. Такое мнение высказывает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
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