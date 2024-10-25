Женщина пострадала при наезде Ford на пешеходный переход в Корсаково

В Корсакове утром 24 октября на дороге произошел серьезный инцидент. Автомобиль Ford, которым управлял 50-летний мужчина, столкнулся с 52-летней женщиной, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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