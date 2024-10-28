Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Москве прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В Москве прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В минувшее воскресенье в Москве прошли открытые соревнования по армейскому рукопашному бою. Они были посвящены памяти руководителя и тренера физкультурно­-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка, а также выпускников Рязанского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.

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