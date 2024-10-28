В Москве прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В минувшее воскресенье в Москве прошли открытые соревнования по армейскому рукопашному бою. Они были посвящены памяти руководителя и тренера физкультурно-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка, а также выпускников Рязанского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии