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Сам себе мастер

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Жемчужное шитье: краткая история традиционной русской вышивки

Жемчужное шитье: краткая история традиционной русской вышивки

​​​​​​​ Русские мастерицы издревле славились искусством вышивки жемчугом. Приглашаем вас вместе с нами отправиться в увлекательное историческое путешествие! Сегодня при слове «жемчуг» мы, в первую очередь, вспоминаем о жемчужных бусах Коко Шанель, о лаконичной нитке жемчуга в стиле Грейс Келли, о благородных сережках-гвоздиках, которые так часто рекомендует модный глянец в качестве безупречного дополнения вечернего образа.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
какая красота!
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19 час.
тн
татьяна неструева
какие красивые   народные  русские промыслы .  и никогда  за все  мою жизнь  никто,   не  разу не сделал   русскую   выставку   промыслов народных .   Чтобы   все  .  и Хохлома  .  и Палех  и  и шитье жемчугом  и  платки  с золотыми  нитями  и подносы  и гжель   и  и еще  и еще   есть какая то роспись .  Никто не разу  не показал народу  России  огромную выставку  .  Жиды  не разрешали
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18 час.
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