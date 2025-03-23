Жемчужное шитье: краткая история традиционной русской вышивки

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татьяна неструева

какие красивые народные русские промыслы . и никогда за все мою жизнь никто, не разу не сделал русскую выставку промыслов народных . Чтобы все . и Хохлома . и Палех и и шитье жемчугом и платки с золотыми нитями и подносы и гжель и и еще и еще есть какая то роспись . Никто не разу не показал народу России огромную выставку . Жиды не разрешали