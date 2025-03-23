Русские мастерицы издревле славились искусством вышивки жемчугом. Приглашаем вас вместе с нами отправиться в увлекательное историческое путешествие! Сегодня при слове «жемчуг» мы, в первую очередь, вспоминаем о жемчужных бусах Коко Шанель, о лаконичной нитке жемчуга в стиле Грейс Келли, о благородных сережках-гвоздиках, которые так часто рекомендует модный глянец в качестве безупречного дополнения вечернего образа.
Жемчужное шитье: краткая история традиционной русской вышивки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Каштанова
какая красота!
Ответить
19 час.
тн
татьяна неструева
какие красивые народные русские промыслы . и никогда за все мою жизнь никто, не разу не сделал русскую выставку промыслов народных . Чтобы все . и Хохлома . и Палех и и шитье жемчугом и платки с золотыми нитями и подносы и гжель и и еще и еще есть какая то роспись . Никто не разу не показал народу России огромную выставку . Жиды не разрешали
Ответить
18 час.
Свежие комментарии