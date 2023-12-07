Al Jazeera: Россия забила еще один гвоздь в крышку гроба ЛГБТ-движения*

© РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Россия запретила агрессивную пропаганду ЛГБТ-движения* на своей территории, сообщает Al Jazeera.
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