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Эдегор о «Реале»: «Будь я испанцем, мне давали бы больше времени, возможно. Пресса набросилась – я не оправдал хайп. В футболе ты либо лучший в истории, либо дерьмо»

Эдегор о «Реале»: «Будь я испанцем, мне давали бы больше времени, возможно. Пресса набросилась – я не оправдал хайп. В футболе ты либо лучший в истории, либо дерьмо»

Мартин Эдегор считает, что получал бы больше шансов в «Реале», если бы был испанцем. Норвежец стал игроком «Мадрида» в 16 лет, он был в клубе с 2015 года и прошел через несколько аренд, а в 2021-м был продан в «Арсенал».

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