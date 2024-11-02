НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Бонгонда о голе в ворота ЦСКА: «Мой самый важный мяч за «Спартак» – он был забит в дерби. Мы начали сезон не так, как хотели, но впереди еще много игр»

Бонгонда забил победный гол красно-белых в московском дерби в рамках 14-го тура Мир РПЛ (2:0). «Думаю, это мой самый важный гол за «Спартак», потому что он был забит в дерби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх