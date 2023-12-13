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Два жителя Сибири попали под суд за убийство сельского фельдшера

Два жителя Сибири попали под суд за убийство сельского фельдшера

В селе Иштан Томской области два местных жителя попали под суд за убийство фельдшера, которая прибыла к ним на вызов, также им вменяется укрывательство преступления и хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК по региону.

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