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Пронедра

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Мягкий роботизированный захват поворачивает предметы, не выпуская их

Мягкий роботизированный захват поворачивает предметы, не выпуская их

Одна из задач робототехники — научить манипулятор менять положение предмета, не отпуская его. Человек легко поворачивает ключ или отвёртку между пальцами, а для мягких роботизированных захватов такое движение остаётся сложным.

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