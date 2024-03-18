В парке «Зарядье» откроется выставка «Александр Дейнека. Курская аномалия»

В парке «Зарядье» 21 марта откроется выставка «Александр Дейнека. Курская аномалия». Выставка откроется в белокаменном подклете Старого Английского Двора и объединит два юбилейных события — 215-летие со дня рождения Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения Александра Дейнеки, передает пресс-служба департамента по культуре Москвы.