Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем России

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, подчеркнув важность роли Москвы в истории страны. Он отметил, что город является "локомотивом" отечественной экономики, движущей силой технологического суверенитета и прочным тылом армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии