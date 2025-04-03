«Энергетический апокалипсис» Украины: станет ли разрушение ТЭК финалом СВО?

Совещание в Совбезе: предупреждение или сигнал к действию когда закончится СВО На заседании Совета безопасности 1 апреля Владимир Путин потребовал от министра обороны Андрея Белоусова отчёта о соблюдении моратория на удары по энергообъектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии