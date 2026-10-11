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Царьград

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Сбой «Яндекс Такси» оставил жителей Кургана и Екатеринбурга без машин

Сбой «Яндекс Такси» оставил жителей Кургана и Екатеринбурга без машин

В Курганской области и Екатеринбурге утром 11 октября пользователи «Яндекс Такси» столкнулись с ошибками геолокации и зависанием приложения, из-за чего не могли вызвать машину и были вынуждены пользоваться общественным транспортом.

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