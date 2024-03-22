Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    И как себя чувствует наше руководство?112: силовики оце...
  • Сергей Храмов
    Зачем Путину вести переговоры с американским чучелом - Байденом? РВСН.Белый дом: Байден...
  • Сергей Храмов
    После Белгорода и Крокуса можно закрывать тему про страну как Украина. Спецоперация на Украине переходит в войну с те...Белый дом: Байден...

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на грань ядерной войны

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на грань ядерной войны

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Фил Джиральди заявил, что экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд испортила отношения Москвы и Вашингтона и поставила мир на грань ядерной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору