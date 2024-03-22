Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Фил Джиральди заявил, что экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд испортила отношения Москвы и Вашингтона и поставила мир на грань ядерной войны.
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