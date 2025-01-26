ТАСС: СК РФ узнал, где находится актер Смольянинов

Российские следственные органы осведомлены о том, где скрылся актер Артур Смольянинов*. Артист ранее публично заявлял о готовности принять участие в боях на украинской стороне, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
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