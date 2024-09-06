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Парламентская газета

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В Севастополе проголосовали досрочно почти 105 тысяч избирателей

В Севастополе проголосовали досрочно почти 105 тысяч избирателей

В ходе досрочного голосования с 28 августа по 5 сентября в Севастополе проголосовали 104 тысячи 926 избирателей — это 32 процента от общего их числа, сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова в информцентре ЦИК 6 сентября.

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