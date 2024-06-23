Владыка Феодосий, епископ Ноябрьский поздравил всех православных с Днём святой Троицы Это торжество отмечается на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения и символизирует триединство Бога-отца, Бога-сына и сошествие Святого Духа на Землю.
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