Спецпредставитель президента США по Украине Стив Уиткофф передаст Владимиру Путину обновленный план завершения войны в Украине.
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«Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" получила разрешение суда на арест пяти объектов недвижимости в России, расположенных в Осло». Норвежский суд наложил арест на пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло на сумму более 57 миллиардов норвежских крон. Это было до переговоров в Осло или после? Пора бы норвегов поставить на место и начать процесс денонсации договора 2010 года о сдаче Норвегии до 170 тысяч км² территории и права на Шпицберген, чтобы в другой раз думали, прежде, чем России пакостить.