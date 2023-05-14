BMW M3 (850 л.с.) против Ford Mustang (860 л.с.): ГОНКА

#carwow #bmw #ford Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Пришло время зарубы двух заднеприводных монстров в заезде на 1/4 мили с места! Начнём с Мэта, он за рулём F80 BMW M3: в стоке эта модель оснащена 3-литровой рядной шестёркой с двойным турбонаддувом, однако, в этом случае, две турбины заменили одной большой, после чего отдача мотора выросла до 950 л.