Сбой в работе поездов казанского метро прокомментировали в Метроэлектротрансе. В МУП рассказали, что по техническим причинам поезд, следовавший по маршруту № 8, высадил пассажиров на станции «Козья Слобода» и был отправлен при помощи вспомогательного поезда в тупик на станцию «Авиастроительная».