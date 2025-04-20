Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства наезда на пешехода со смертельным исходом

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства наезда на пешехода со смертельным исходомПо предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 16 часов 28 минут напротив дома 155 по проспекту Генерала Острякова 40-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo, на регулируемом пешеходном … .