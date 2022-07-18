Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи СВО на Украине

На командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.
На командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.
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