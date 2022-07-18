Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи СВО на Украине

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи СВО на Украине

На командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.

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