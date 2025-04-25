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Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Глава Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год. Мэр города поручил продолжить совершенствование сервиса «Цифровой учитель», создавать сервисы профориентации старшеклассников, внедрять сервисы «Московской электронной школы» («МЭШ») в регионах России для развития региональных образовательных платформ.

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