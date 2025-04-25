Глава Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год. Мэр города поручил продолжить совершенствование сервиса «Цифровой учитель», создавать сервисы профориентации старшеклассников, внедрять сервисы «Московской электронной школы» («МЭШ») в регионах России для развития региональных образовательных платформ.
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