В ХМАО названы города с самой высокой заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19

За неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск, по показателям роста заболеваемости — Лангепас.
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