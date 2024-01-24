В ХМАО названы города с самой высокой заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19

За неделю в ХМАО выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что по числу заболевших лидируют Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск, по показателям роста заболеваемости — Лангепас.