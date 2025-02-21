В Краснодарском крае полицейские запустили 100-дневный марафон, посвящённый 90-летию образования подразделений по делам несовершеннолетних

В геленджикской школе № 6 с участием учащихся «полицейских классов» состоялось торжественное мероприятие, которое дало старт праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летему юбилею подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации.
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