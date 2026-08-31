Игра на нервах: пациенты обвинили онлайн-сервис психотерапии в жажде наживы

Громкий скандал разгорается вокруг крупнейшего в стране сервиса подбора психологов. Его владельцев обвиняют в попытке нажиться на клиентах.
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