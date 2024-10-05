Сергей Аксёнов: Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и брата, Главу Чеченской Республики Героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова!

Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и брата, Главу Чеченской Республики Героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова!Признанный лидер, талантливый и опытный государственный деятель, патриот России, человек большого личного мужества, он пользуется заслуженным уважением не только в Чечне, но и далеко за ее пределами.
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