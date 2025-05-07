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Вандалы «в законе»

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Комментарии
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Андрей
Про воинское захоронение в Вильнюсе.. Я со своим отцом каждый год ходили на этот мемориал... Тысячи литовцев ходили, чтобы почтить память погибших.. Запомнилась такая деталь.. Отец мой участник ВОВ, полковник, в форме посещал мемориал. Когда вышли из мемориала ему десятки литовских детей букеты цветов.. В руках была целая охапка цветов. Вернулись назад, чтобы возложить эти цветы.  При выходе &quot;вручение&quot; цветов повторилось... А сегодня! Сегодня у руля Прибалтийских республик находятся люди, которым далеки интересы своих стран. Ведь чем американцы отличаются от нас при работе в различных странах? Россия строила, обучала специалистов тратя баснословные деньги на это... Американцы более прагмотичнее в этом вопросе! Они покупали и покупают элиту стран, тратя при этом &quot;копейки&quot;, получая баснословные прибыли! Ведь какими идиотами надо быть, чтобы элите Литвы отказаться от своей энергетики и промышленного производства! Те, которые постарше помнят первые цветные телевизоры &quot;Шилялись&quot; или холодильники &quot; Снайге&quot;! Десятки подобных предприятий, которые работали не только на народное хозяйство, но и на оборону и космос.. А помните знаменитый латышский РАФ? Этого ни чего нет сегодня! А все протесты населения искореняются на корню... А у литовских детей сегодня самая заветная мечта это после школы уехать жить и работать в Англию, Голландиию...
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