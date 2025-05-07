Вандалы «в законе»

Андрей

Про воинское захоронение в Вильнюсе.. Я со своим отцом каждый год ходили на этот мемориал... Тысячи литовцев ходили, чтобы почтить память погибших.. Запомнилась такая деталь.. Отец мой участник ВОВ, полковник, в форме посещал мемориал. Когда вышли из мемориала ему десятки литовских детей букеты цветов.. В руках была целая охапка цветов. Вернулись назад, чтобы возложить эти цветы. При выходе "вручение" цветов повторилось... А сегодня! Сегодня у руля Прибалтийских республик находятся люди, которым далеки интересы своих стран. Ведь чем американцы отличаются от нас при работе в различных странах? Россия строила, обучала специалистов тратя баснословные деньги на это... Американцы более прагмотичнее в этом вопросе! Они покупали и покупают элиту стран, тратя при этом "копейки", получая баснословные прибыли! Ведь какими идиотами надо быть, чтобы элите Литвы отказаться от своей энергетики и промышленного производства! Те, которые постарше помнят первые цветные телевизоры "Шилялись" или холодильники " Снайге"! Десятки подобных предприятий, которые работали не только на народное хозяйство, но и на оборону и космос.. А помните знаменитый латышский РАФ? Этого ни чего нет сегодня! А все протесты населения искореняются на корню... А у литовских детей сегодня самая заветная мечта это после школы уехать жить и работать в Англию, Голландиию...