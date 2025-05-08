Мухаметшин поздравил двух фронтовиков с наступающим Днем Победы

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин по видеосвязи поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны Рауфа Тухватуллина и Амину Ахмадееву.
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