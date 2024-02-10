Генконсул в Стамбуле: покровители Киева мешают ему идти к диалогу с Москвой

Покровители из стран Запада мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией заявил российский генеральный консул в Стамбуле, где проходили мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2022 году, Андрей Буравов.
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